В Казани стартовала социальная кампания «Твоя мера - 0 промилле»

В Казани стартовала масштабная социальная кампания «Твоя мера – 0 промилле». Инициатива реализуется в рамках всероссийского проекта «Ответственность» – крупнейшей в стране программы государственно-частного партнерства, направленной на решение проблемы нетрезвого вождения. Консультантами проекта выступили областная Госавтоинспекция, правительство региона и профильные ведомства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор филиала «Напитки Вместе» в Казани Евгений Соболев. Он отметил, что в его компании не только развивают безалкогольный портфель продукции, но и инвестируют в проекты, направленные на формирование культуры ответственного потребления.

- Кампания охватывает все наши 11 домашних регионов, включая Татарстан, и состоит из образовательных программ для автошкол, массовых мероприятий в городах, создания арт-объектов на трассах и экспертных дискуссий, – подчеркнул Соболев. – Особое внимание было уделено тому, что проект уходит от дискуссии о «допустимой норме» алкоголя, продвигая единственно верный выбор для водителя – 0 промилле.