В Казани стартуют бесплатные курсы татарского языка: набор открыт

С 10 августа в столице Татарстана начнутся бесплатные шестинедельные занятия по изучению татарского языка. Организатором выступает мэрия Казани при поддержке комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения и развития родных языков.

Обучение пройдет в двух группах — для начинающих и для тех, кто уже владеет языком на базовом уровне и хочет углубить знания. В программе — основы разговорной речи и грамматики. Продолжительность каждого занятия — 2 часа.

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Лучшим участникам по окончании курса вручат благодарственные письма и памятные подарки.