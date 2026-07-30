В Лаишевском районе легковушка столкнулась с автобусом, перевозившим хоккейную команду

На трассе «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе произошло ДТП. Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, в котором находились юные хоккеисты, сообщили в прокуратуре РТ.

От удара автобус опрокинулся на бок, легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. В результате аварии есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняются.

На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Ход проверки взят на контроль прокуратуры. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.