В Лаишевском районе легковушка столкнулась с автобусом, перевозившим хоккейную команду

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Республика
30 июля 2026  11:22

На трассе «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе произошло ДТП. Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, в котором находились юные хоккеисты, сообщили в прокуратуре РТ.

От удара автобус опрокинулся на бок, легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. В результате аварии есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняются.

На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Ход проверки взят на контроль прокуратуры. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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В Лаишевском районе легковушка столкнулась с автобусом, перевозившим хоккейную команду
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