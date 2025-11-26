В Казани судебные приставы задержали фитнес тренера с долгом 1,6 млн рублей

26 ноября 2025  09:24

Судебные приставы Казани задержали местного жителя, накопившего алиментную задолженность в размере свыше 1,6 миллиона рублей. Мужчина, работающий инструктором по фитнесу, продолжительное время уклонялся от выполнения обязательств по содержанию ребенка.

Для поимки неплательщика судебный пристав записалась к нему на тренировку под видом клиентки. В назначенное время вместо спортивного занятия должник был доставлен в отделение службы судебных приставов для проведения процессуальных действий.

По результатам рассмотрения административного протокола суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ. После применения мер воздействия алиментщик согласился начать погашение накопленной задолженности. 

