В Казани судебные приставы задержали фитнес тренера с долгом 1,6 млн рублей

Судебные приставы Казани задержали местного жителя, накопившего алиментную задолженность в размере свыше 1,6 миллиона рублей. Мужчина, работающий инструктором по фитнесу, продолжительное время уклонялся от выполнения обязательств по содержанию ребенка.

Для поимки неплательщика судебный пристав записалась к нему на тренировку под видом клиентки. В назначенное время вместо спортивного занятия должник был доставлен в отделение службы судебных приставов для проведения процессуальных действий.

По результатам рассмотрения административного протокола суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ. После применения мер воздействия алиментщик согласился начать погашение накопленной задолженности.