В Казани тепло подано уже в 56% многоквартирных домов

За первые сутки отопительного сезона в Казани тепло было подано в 3342 многоквартирных дома, что составляет 56% от общего плана. Среди подключенных объектов 2283 дома с центральным отоплением и 459 зданий с индивидуальными тепловыми пунктами.

Теплоснабжение также обеспечено для 592 социальных объектов, включая 342 детских сада, 158 школ, 45 медицинских учреждений и 30 объектов культуры и спорта. Это соответствует 68% от запланированного количества социальных объектов.

По словам руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, для полной отладки системы теплоснабжения потребуется около двух-трех недель. На данный момент ожидается подключение к тепловым сетям еще 2679 домов.

Для решения вопросов, связанных с отоплением, жители могут обращаться в систему «Открытая Казань» по телефону +7(843)236-41-23 или в колл-центр мэрии по номеру +7(843)222-72-22.