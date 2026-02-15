В Казани трое подростков угнали такси после конфликта с водителем и попали в ДТП

15 февраля 2026  21:47

Инцидент произошел в столице Татарстана, куда несовершеннолетние жители Лаишевского района приехали на легковом такси. В ходе поездки между пассажирами и 22-летним водителем вспыхнула ссора, переросшая в физическое насилие — молодые люди избили таксиста.

После этого один из них, 16-летний юноша, сел за руль автомобиля Haval и вместе с приятелями скрылся. Движение по Горьковскому шоссе закончилось аварией: подросток не справился с управлением, врезался в отбойник, и машина перевернулась на бок.

Пострадавший водитель смог вызвать помощь и написал заявление об избиении и угоне. Вскоре всех троих участников в возрасте от 16 до 17 лет задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В отношении родителей задержанных составлены протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Материалы дела переданы в Следственный комитет Татарстана, где примут окончательное процессуальное решение.

