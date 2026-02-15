Алексей Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ

15 февраля 2026  16:39
Эдгар Витковский

Защитник УНИКСа Алексей Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги. Защитника заменит представитель ЦСКА Самсон Руженцев, а причиной отсутствия Шведа стала травма. Таким образом, от УНИКСа на Матче звезд выступят Дмитрий Кулагин, Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, команду Звёзд мира возглавит Велимир Перасович, а в конкурсе бросков сверху примет участие Тайрон Брюер.
 

