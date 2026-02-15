В Казани выставили на продажу раритетный «Москвич» за 600 тыс. рублей

news_top_970_100
Город
15 февраля 2026  12:39

На вторичном рынке столицы Татарстана появилось объявление о продаже автомобиля «Москвич 400», сошедшего с конвейера 78 лет назад. Пробег машины составляет всего 12 тысяч километров, а желаемый ценник — 600 тысяч рублей.

Как отмечает продавец, состояние транспортного средства оценивается как хорошее. Модель М-400 примечательна тем, что стала первым массовым советским автомобилем, предназначавшимся для свободной продажи населению.

Владелец также добавляет, что этот экземпляр наверняка привлечет внимание ценителей ретротехники и не оставит равнодушным ни одного прохожего на улице.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани выставили на продажу раритетный «Москвич» за 600 тыс. рублей
В Казани почтили память Мусы Джалиля в день 120-летия поэта
Почти 140 тысяч татарстанских семей улучшили жилищные условия благодаря соципотеке
Как самозанятым позаботиться о своей будущей пенсии
Девять пар поборолись за титулы на студенческом балу в Лениногорске
В РТ выбрали 40 семей, которые продолжат борьбу в зональном этапе фестиваля родословной
Задержанный курьер мошенников возместит ущерб из собственного кармана
В Татарстане ремонтируют почти 80 объектов образования и здравоохранения