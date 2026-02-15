«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд

15 февраля 2026  22:02
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» продлил свою серию поражений до трех матчей, уступив в гостях «Северстали», 1:3. Нижнекамцы пропустили гол на восьмой минуте, но на 16-й Дамир Жафяров отквитал шайбу. Затем Николай Буренов и Даниил Казулаев принесли «Северстали» победу. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение в шести последних играх и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. «Северсталь» благодаря победе смогла досрочно забронировать себе место в розыгрыше Кубка Гагарина–2026.

