«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд

«Нефтехимик» продлил свою серию поражений до трех матчей, уступив в гостях «Северстали», 1:3. Нижнекамцы пропустили гол на восьмой минуте, но на 16-й Дамир Жафяров отквитал шайбу. Затем Николай Буренов и Даниил Казулаев принесли «Северстали» победу. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение в шести последних играх и опустился на шестую строчку в таблице Восточной конференции. «Северсталь» благодаря победе смогла досрочно забронировать себе место в розыгрыше Кубка Гагарина–2026.