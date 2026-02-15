Женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Татарстане

Смертельная авария произошла сегодня в Зеленодольском районе на федеральной трассе М-7 «Волга». По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля Scania, выезжая с территории автозаправочной станции, не предоставил преимущество движущейся «Ниве» и допустил столкновение с ней.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали произошедшего.