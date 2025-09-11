В Казани учреждена дополнительная поддержка для семей с детьми-инвалидами

Администрация казанской мэрии утвердила положение о предоставлении целевых единовременных выплат семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Согласно проекту постановления, находящемуся на этапе антикоррупционной экспертизы, размер финансовой помощи составит 10 тысяч рублей.

Право на получение выплаты имеют следующие категории граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в Казани:

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми с инвалидностью

Родители-инвалиды I или II группы, воспитывающие несовершеннолетних детей

Одинокие родители с инвалидностью, имеющие на попечении детей

Одинокие родители, воспитывающие детей-инвалидов

Финансирование программы будет осуществляться из городского бюджета в рамках проведения традиционной Декады инвалидов. Для получения выплаты необходимо до 10 декабря 2025 года включительно подать заявление с приложением подтверждающих документов в районную администрацию Исполнительного комитета Казани по месту регистрации.