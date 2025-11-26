В Казани ушел из жизни академик Борис Железнов

В Казани на 99-м году жизни скончался выдающийся правовед, академик РАН Борис Железнов. Городские власти, в лице мэра Ильсура Метшина, выразили соболезнования родным и близким ученого, разделив горечь утраты.

Борис Железнов считался одним из столпов юридической науки в Татарстане. Выпускники КФУ, где он долгие годы преподавал, называли его «патриархом факультета». Его профессиональный путь был невероятно разнообразен: от работы прокурором в послевоенные годы до деятельности в Татарском книжном издательстве.

Особенно значим его вклад в формирование правовой системы на рубеже 90-х годов. Железнов участвовал в работе конституционной комиссии Верховного Совета РТ, занимался разработкой ключевых республиканских и федеральных законов. В 1990 году он лично представил Борису Ельцину свой план государственного устройства России.

Высокие заслуги профессора были отмечены государственными наградами. В 2017 году Минтимер Шаймиев вручил ему орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», подчеркнув его «железную аргументацию» и роль в принятии судьбоносных для республики решений.