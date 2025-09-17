В Казани усилены меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

С 15 по 21 сентября в столице Татарстана проводится комплексная акция «Неделя безопасности дорожного движения», направленная на снижение аварийности с участием несовершеннолетних. Специалисты ГБУ «Безопасность дорожного движения» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции осуществляют усиленный контроль на дорогах города.

В рамках акции организованы проверки соблюдения правил проезда пешеходных переходов, контроля за организацией перевозок детей и серия профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется разъяснительной работе с юными участниками дорожного движения.

По оперативным данным на 16 сентября, на дорогах Казани зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб и 103 получили травмы различной степени тяжести.