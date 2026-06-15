В Казани усилят меры безопасности на время саммита АСЕАН

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Город
15 июня 2026  14:30

В столице Татарстана введут дополнительные меры безопасности в связи с проведением саммита «Россия – АСЕАН» 17 и 18 июня. К охране порядка привлекут сотрудников МВД по РТ, полицейских из других регионов и дополнительные технические средства. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник УМВД по Казани Ринат Габитов.

Город ожидает прибытие 14 иностранных делегаций, включая президента Беларуси и генсека ШОС. Основными площадками станут театр имени Камала, «Казань Экспо» и ИТ-парк имени Башира Рамеева.

За каждым объектом закреплены ответственные из числа полицейских. Гостей разместят в 30 отелях с круглосуточной охраной и пропускным режимом. Аэропорт и вокзал «Казань-1» станут главными точками прибытия, их работа сохраняется в штатном режиме.

Мэр Ильсур Метшин попросил транспортный комитет и СМИ заранее информировать горожан о вводимых ограничениях движения, чтобы жители могли спланировать маршруты. Охрана порядка на объектах и маршрутах следования кортежей будет вестись круглосуточно.

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