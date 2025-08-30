В Казани установили барельеф директору КМПО Александру Павлову

Город
30 августа 2025  11:06

В Казани состоялось торжественное открытие барельефа генеральному директору Казанского моторостроительного производственного объединения Александру Павлову и памятной стелы, посвященной истории предприятия. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, лично отметивший вклад промышленника в развитие отрасли.

«Александр Филиппович прошел путь от рабочего до руководителя, вдохнув в предприятие новую жизнь. Под его руководством проводилась автоматизация производства, создавались новые цеха в Зеленодольске и Буинске, строилась социальная инфраструктура», — подчеркнул Минниханов.

Особое внимание было уделено исторической роли завода: в годы Великой Отечественной войны здесь производили 15 тысяч авиадвигателей для фронтовой авиации, а в 1980-е годы предприятие освоило выпуск оборудования для газотранспортной системы страны.

Современное КМПО остается ключевым производителем газотурбинных двигателей и оборудования для газовой отрасли России. Памятные объекты стали символом преемственности поколений и признанием вклада промышленников в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

