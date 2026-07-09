В Казани утвердили строительство трех новых жилых комплексов

Исполком Казани одобрил изменения в проектах планировки двух городских территорий – в районе Адмиралтейской слободы и на участке в границах улиц Роторной, Хади Такташа, Назарбаева и проспекта Универсиады. Документы предполагают возведение трёх многоквартирных домов.

В Адмиралтейской слободе появятся два ЖК – на улицах Адмиралтейской и Клары Цеткин. Общая площадь жилья здесь увеличится с 220,8 до 273,5 тысячи квадратных метров, расчётное население вырастет с 8,2 до 10,7 тысячи человек. Первый комплекс рассчитан на 143 жителя, второй – на 1175. В доме на Клары Цеткин разместят детский сад на 101 место, магазины, аптеки и бытовые службы. Предусмотрены парковки – 68 машино-мест на Адмиралтейской и 599 в подземном гараже на Клары Цеткин.

На улице Назарбаева появится пятиэтажка на 104 квартиры с нежилыми помещениями на первых этажах. Для дома предусмотрено 80 парковочных мест. Строительство в Адмиралтейской слободе стартует в четвёртом квартале 2026 года, ввод объектов запланирован на третий квартал 2030-го. Сроки возведения дома на Назарбаева – до 2040 года.