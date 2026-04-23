В Казани в 2026 году завершат строительство уникального бассейна для незрячих

В столице Татарстана планируют достроить специализированный бассейн для людей с полной потерей зрения. Объект станет частью действующего реабилитационного центра «Ярдэм», который уже включает инклюзивный спорткомплекс «Дан» (открыт в 2022 году) и центр обучения незрячих и глухонемых. Новый бассейн будет крупнейшим в России.

Идея его создания родилась во время летнего визита мэра Казани Ильсура Метшина в «Ярдэм». Имам-хатыб мечети Илдар Баязитов рассказал градоначальнику, что многие реабилитанты никогда не видели водоемов и лишены возможности плавать, поэтому даже журчание фонтана воспринимают как благодать. Тогда и было принято решение о строительстве.

Центр «Ярдэм» работает с 2013 года. За это время более 22,7 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья (незрячих, глухонемых, колясочников, людей с синдромом Дауна и ДЦП) обучились письму и чтению по системе Брайля, компьютерной грамотности, ремеслам и профессиям. Спорткомплекс «Дан» площадью 1,2 тысячи квадратных метров ежедневно принимает до 500 посетителей, в том числе паралимпийцев. Здесь доступны тренировки по 15 видам спорта, включая хоккей на колясках, бочча, футбол и баскетбол. Бассейн для незрячих обещают сдать в текущем году.