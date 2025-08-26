В Казани в 2,5 раза выросло число детей до 3-х лет в детских садах

За шесть лет число малышей младше трёх лет, посещающих детские сады Казани, увеличилось с 3,8 тысячи до более чем 9 тысяч человек. Такой рост стал возможен благодаря системной работе по расширению сети ясельных групп в рамках национальных проектов. Об этом сообщил на августовской педагогической конференции начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.

Особое внимание в городе уделяется детям от одного до двух лет — наиболее уязвимой возрастной группе с точки зрения доступности дошкольного образования. С 2022 года в казанских детских садах открыто 51 новая ясельная группа общей вместимостью на 720 мест. Все помещения полностью укомплектованы по современным нормам: с безопасной мебелью, развивающими играми и дидактическими материалами, соответствующими возрастным потребностям малышей.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что до запуска национальных проектов в 2019 году обеспечение местами в яслях было одной из самых острых социальных проблем. Длинные очереди и нехватка групп не позволяли многим молодым мамам возвращаться к профессиональной деятельности.

«С 2019 года в Казани построено 37 новых детских садов на 8 170 мест. Почти половина из них — именно для детей до трёх лет. Это стало прорывом: мы не просто сократили очереди, мы кардинально изменили ситуацию, сделав дошкольное образование доступным для семей с маленькими детьми», — отметил градоначальник.