В Казани ветераны СВО начали учиться на госслужащих

news_top_970_100
Республика
8 сентября 2025  15:18
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани началось очное обучение для участников уникальной образовательной программы «Батырлар. Герои Татарстана». Ее участниками стали 45 ветеранов специальной военной операции.

Программа поможет им получить новую квалификацию и необходимые знания для работы в государственных органах. Обучение, которое продлится 502 академических часа, организовано Высшей школой государственного управления КФУ.

Первый очный модуль посвящен системе публичного управления в стране. Занятия для ветеранов проведут представители Администрации Раиса Татарстана, правительства республики и профессора ведущих вузов. Помимо лекций, их ждут тренинги на командообразование, развитие стратегического мышления и другие образовательные активности.

Ранее участники программы уже завершили дистанционный блок, где изучали историю государственности и нормативные правовые акты.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанцы могут присоединиться к всероссийской акции «ИТ-диктант»
Ветеран-«батыр» помогал охранять природу: в РТ прошел рейд по осенней охоте
Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария» выступят в Единый день голосования в Казани
В Казани ветераны СВО начали учиться на госслужащих
В Казани введут временные ограничения движения в связи с инаугурационными мероприятиями
ЦИК РТ запустил инновационный чат-бот «ИзбирКОТ» для молодых избирателей
Флот авиакомпании Red Wings пополнил второй казанский лайнер Ту-214
В день выборов в Татарстане разыграют автомобили и айфоны