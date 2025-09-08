В Казани ветераны СВО начали учиться на госслужащих

В Казани началось очное обучение для участников уникальной образовательной программы «Батырлар. Герои Татарстана». Ее участниками стали 45 ветеранов специальной военной операции.

Программа поможет им получить новую квалификацию и необходимые знания для работы в государственных органах. Обучение, которое продлится 502 академических часа, организовано Высшей школой государственного управления КФУ.

Первый очный модуль посвящен системе публичного управления в стране. Занятия для ветеранов проведут представители Администрации Раиса Татарстана, правительства республики и профессора ведущих вузов. Помимо лекций, их ждут тренинги на командообразование, развитие стратегического мышления и другие образовательные активности.

Ранее участники программы уже завершили дистанционный блок, где изучали историю государственности и нормативные правовые акты.