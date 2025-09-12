В Казани водитель каршеринга, лишенный прав, врезался в дерево

12 сентября 2025 года в столице Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринговой службы Belgee. Инцидент случился в 06:52 на улице Светлой в Кировском районе города, где 39-летний водитель, управляя арендованным транспортным средством, совершил наезд на дерево.

Согласно данным ГИБДД по Казани, водитель со стажем управления 21 год нарушил ключевые положения ПДД:

Управлял автомобилем будучи лишенным водительских прав с января 2025 года на срок 18 месяцев

Не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям

Не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства

В результате столкновения с препятствием водитель получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ:

Часть 2 статьи 12.7 (управление ТС лицом, лишенным права управления)

Часть 2 статьи 12.25 (невыполнение законного требования об остановке)

Автомобиль каршеринга помещен на специализированную охраняемую стоянку ГБУ "Безопасность дорожного движения".