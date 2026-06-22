В Казани возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

В столице Татарстана прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы, посвященная Дню памяти и скорби. В этом году отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Мероприятие сопровождалось выступлением военного оркестра, перед началом прозвучали гимны России и Татарстана.

Первыми к мемориалу направились почетные гости: первый зам премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, герой РФ генерал-полковник Александр Лапин, генерал-майор Александр Бородин, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, министр труда Эльмира Зарипова, а также глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ринат Шамсутдинов. К ним присоединились ветераны, военнослужащие, волонтеры и активная молодежь.

Александр Лапин в своем выступлении отметил, что советский народ проявил беспримерное мужество и героизм, выстоял в самой кровопролитной войне в истории человечества и разгромил нацистскую Германию, освободив мир от угрозы. Организаторы подчеркнули, что низкий поклон всем, кто сражался на фронте и ковал Победу в тылу.