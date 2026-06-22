В Казани возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

news_top_970_100
Город
22 июня 2026  15:38

В столице Татарстана прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы, посвященная Дню памяти и скорби. В этом году отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Мероприятие сопровождалось выступлением военного оркестра, перед началом прозвучали гимны России и Татарстана.

Первыми к мемориалу направились почетные гости: первый зам премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, герой РФ генерал-полковник Александр Лапин, генерал-майор Александр Бородин, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, министр труда Эльмира Зарипова, а также глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ринат Шамсутдинов. К ним присоединились ветераны, военнослужащие, волонтеры и активная молодежь.

Александр Лапин в своем выступлении отметил, что советский народ проявил беспримерное мужество и героизм, выстоял в самой кровопролитной войне в истории человечества и разгромил нацистскую Германию, освободив мир от угрозы. Организаторы подчеркнули, что низкий поклон всем, кто сражался на фронте и ковал Победу в тылу.

news_right_column_240_400
Новости
Более 51 тысячи онлайн-консультаций провели татарстанские врачи через мессенджер MAX
В столице Татарстана на реке Казанке утонул 30-летний мужчина
«Рубин» подписал 18-летнего полузащитника
Рэпер L’One выступит на Дне молодежи в «УРАМе»
В Казани возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
Ильяс Куркаев перешел в казанский «Зенит»
В РТ отменили режим ракетной опасности
На Сабантуе в Казани молодёжь знакомилась через быстрые свидания и народные игры