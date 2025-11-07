В Казани впервые открылся форум «Мост единства»

С 6 по 13 ноября в Казани проходит форум «Мост единства», направленный на развитие межрегионального сотрудничества среди молодых специалистов Республики Татарстан и Луганской Народной Республики. Этот форум проводится впервые. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила и. о. министра – первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина. Она отметила, что это мероприятие даст возможность 40 представителям ЛНР, в том числе жителям подшефных городов Лисичанска и Рубежного, и такому же количеству молодых профессионалов из Татарстана обменяться опытом, установить личные контакты и реализовать совместные проекты.

Отметим, что за каждым из участников из ЛНР закреплен свой куратор из Татарстана. В течение всего форума они будут узнавать о лучших практиках Татарстана по разным направлениям, среди которых, к примеру, образование, предпринимательство, спорт.