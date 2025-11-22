В Казани временно ограничат подачу воды в домах Советского и Приволжского районов

С 25 по 26 ноября в некоторых домах Советского и Приволжского районов Казани возможно снижение давления воды и кратковременные перебои в водоснабжении. Работы связаны с подключением водопроводных сетей деревни Куюки к централизованной системе водоснабжения.

Ограничения будут действовать с 09:00 25 ноября до 11:00 26 ноября 2025 года. Временные неудобства затронут жителей домов по улицам Абубекера Терегулова, Дубравная, Затлы, Комиссара Габишева, Салиха Батыева, Дмитрия Менделеева, Кул Гали, проспекту Победы, Рихарда Зорге, Сафиуллина, Юлиуса Фучика, Академика Завойского и Гали Динмухаметова.

Для обеспечения жителей водой на период работ МУП «Водоканал» организует автоцистерны. Заявки на их размещение принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.