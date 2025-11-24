В Казани временно приостановлено движение электротранспорта на улице Дементьева

На участке улицы Дементьева в Казани, расположенном напротив магазина «Лента», произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно прекращено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6.

Для ликвидации последствий аварии на месте работают специализированные бригады МУП «Метроэлектротранс». Сотрудники предприятия оперативно проводят восстановительные работы для возобновления движения электротранспорта.

Горожанам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные способы передвижения.