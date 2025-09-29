В Казани временно приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов

29 сентября 2025  16:04

В Казани произошло временное прекращение движения общественного транспорта на участке пересечения улиц Зорге и Фучика. Как сообщает городской Комитет по транспорту, приостановлено движение трамвайного маршрута №4 и троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12.

Причиной остановки движения стало повреждение контактной сети электроснабжения. На месте происшествия работают аварийные службы, которые устраняют последствия инцидента.

Комитет по транспорту принес извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовал горожанам заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.

В Казани временно приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов
