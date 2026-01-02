В Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани приостановлена работа двух станций метрополитена — «Проспект Победы» и «Дубравная». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Закрытие связано с проведением неотложных технических работ. В связи с этим движение поездов осуществляется на укороченном маршруте: от станции «Авиастроительная» до станции «Горки» и в обратном направлении.

Точные сроки возобновления работы закрытых станций будут объявлены дополнительно. Пассажирам рекомендуют следить за официальными объявлениями в метро и на сайте перевозчика.