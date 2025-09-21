В Казани введены ограничения из-за провалов грунта на улице Дубравной

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани обратилась к жителям дома №43 по улице Дубравной с просьбой воздержаться от парковки автомобилей в зоне проведения аварийных работ. Причиной обращения стали повторные провалы грунта над канализационным коллектором диаметром 800 мм, построенным в 1988 году.

Фото: телеграм-канал пресс-служба Администрации

Приволжского и Вахитовского районов

За последние двое суток зафиксировано два случая обвала грунта с интервалом в 200 метров. Специалисты «Водоканала» уже извлекли автомобили, пострадавшие при первом инциденте. В настоящее время ведутся аварийные работы на канализационных сетях без отключения водоснабжения — для обеспечения бесперебойного водоотведения монтируется временная напорная линия.

Коллектор характеризуется высоким процентом износа и включен в план реконструкции на 2025 год в рамках инвестиционной программы предприятия. Местный проезд частично перекрыт, опасная зона ограждена. Администрация районов призывает жителей соблюдать временные ограничения до завершения восстановительных работ.