В Казани введут временные ограничения движения из-за «Студенческой весны»

В связи с проведением XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани введут временные ограничения движения транспорта. Мера затронет центральные улицы города 25 и 28 ноября с 7:00 до 23:59.

Согласно информации Комитета по транспорту исполкома Казани, перекрытие коснется участка улицы Спартаковской (от улицы Хади Такташа до улицы А. Айдинова) и участка улицы А. Айдинова (от улицы Островского до улицы М. Салимжанова). Ограничения связаны с проведением церемоний открытия и закрытия фестиваля в комплексе «Баскет-холл».

Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Ожидается, что временные ограничения помогут обеспечить безопасность участников и гостей масштабного молодежного форума.