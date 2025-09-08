В Казани введут временные ограничения движения в связи с инаугурационными мероприятиями

С 18 по 19 и с 24 по 25 сентября 2025 года в центральной части Казани будут действовать временные ограничения движения транспорта. Мера связана с подготовкой и проведением церемонии инаугурации Раиса Республики Татарстан и последующего обращения главы региона к Государственному Совету РТ.

В соответствии с официальным постановлением, опубликованным в издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация», ограничения затронут ключевые улицы исторического центра:

Улица Пушкина на отрезке от Карла Маркса до Большой Красной (в обоих направлениях)

Улица Театральная на участке от Карла Маркса до Большой Красной (в обоих направлениях)

Периоды ограничения:

Первый этап: с 23:00 18 сентября до 17:00 19 сентября

Второй этап: с 23:00 24 сентября до 19:00 25 сентября

Дополнительно будет приостановлена работа муниципальной парковки на улице Карла Маркса между улицами Пушкина и Театральная. Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.