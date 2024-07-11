В Казани вводят новые правила бракосочетания

Власти Казани вводят новые правила для участников торжественной регистрации брака. Во-первых, утверждены правила поведения в ЗАГСе. То есть, теперь новое постановление обязывает молодоженов и их гостей в случае порчи имущества оплатить компенсацию. Также будут введены ограничения на пронос крупногабаритных предметов – например, подарков и штативов для съемки — на распитие спиртных напитков, навязывание собственного сценария проведения церемонии, заход в зал в верхней одежде, перемещение по залу во время церемонии, разбрасывание круп и лепестков, съемку на камеру рабочих кабинетов и служебных помещений.

Казанские сотрудники управления ЗАГСа не будут оказывать дополнительные услуги по желанию молодоженов.

В случае нарушения правил сотрудники вправе при необходимости вызвать на место полицию.

Во-вторых, согласно новому постановлению, власти Казани планируют разрешить казанцам проводить торжественную регистрацию брака в любых культурных и развлекательных объектах города, которые выберут жених и невеста.

В документе указывается, что перечень мест для проведения торжественной регистрации брака будет расширен и будет включать в себя «иные культурные и развлекательные объекты г. Казани по выбору лиц, желающих вступить в брак». Церемония может быть проведена в следующих местах:

Казанская Ратуша

Территория Префектуры «Старый город» (Набережная озера Нижний Кабан, Юнусовская площадь, Сквер на улице Зайни Султана)

Центр культуры и спорта «Московский»

Парки и скверы города Казани (парк «Горкинско-Ометьевский лес» и Центральный парк культуры и отдыха)

Любые другие культурные и развлекательные объекты города Казани по выбору молодоженов.

Выездное проведение торжественных церемоний будет оказываться на возмездной основе.

Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.