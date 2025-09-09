В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Шаляпина

С 12 по 19 сентября 2025 года в столице Татарстана будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Шаляпина, расположенном напротив дома №100 по улице Павлюхина. Соответствующее решение принято городскими властями в связи с необходимостью проведения работ по строительству сетей водоснабжения.

Как сообщает пресс-центр мэрии Казани, временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожных работ и бесперебойного проведения строительных операций. Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты движения в указанный период.