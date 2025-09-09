В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Шаляпина

news_top_970_100
Город
9 сентября 2025  11:15

С 12 по 19 сентября 2025 года в столице Татарстана будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Шаляпина, расположенном напротив дома №100 по улице Павлюхина. Соответствующее решение принято городскими властями в связи с необходимостью проведения работ по строительству сетей водоснабжения.

Как сообщает пресс-центр мэрии Казани, временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожных работ и бесперебойного проведения строительных операций. Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты движения в указанный период.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ завершено экологическое дело о незаконной свалке в Альметьевском районе
В Казани на Кремлевской набережной открылся универсальный спортивный комплекс
В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Шаляпина
«Горький оптимизм», или Почему молодость - это возмездие?
Названы даты индексации пенсий в 2026 году: выплаты вырастут дважды
ФАС разъяснила новые правила рекламы в соцсетях
Развивать турбизнес в Татарстане поможет субсидия
Правильный режим сна защищает от ожирения, диабета и старения
Правильный режим сна защищает от ожирения, диабета и старения