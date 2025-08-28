В Казани выбирают лучших юных авторов

В общей сложности в этом году на конкурс было прислано более 2 тысяч работ на русском и татарском языках, авторами которых стали дети и подростки от 10 до 17 лет. В короткий список премии вошли 100 произведений. Ребят, написавших их, пригласили на финал «Глаголицы» в Казань.

Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции учредитель премии и основатель БФ «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, директор фонда Елена Исламова, журналист, литератор, общественный деятель, кандидат филологических наук Надежда Ажгихина, писатель и музыкант, лауреат и финалист многих престижных литературных конкурсов и премий Нина Дашевская, писатель, литературный критик, поэт, заслуженный деятель искусств РТ Галимьян Гильманов, заслуженный журналист РФ, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

Юным литераторам предложили попробовать себя в прозе и поэзии на русском и татарском языках, а также в переводах с английского языка и эссеистике. В прошлом году конкурс обзавелся новой номинацией - «Драматургия».

В роли организатора премии выступает благотворительный фонд «Счастливые истории». Примечательно, что пресс-конференция прошла в необычном формате. Вместе с журналистами на нее пригласили финалистов конкурса, которые наравне со старшими товарищами могли задать свои вопросы.

- Вот и настал долгожданный момент встречи, - поприветствовала их Ирина Хуснутдинова. - В этом году на конкурс пришло еще больше работ - около 2 тысяч. Конкурс - как на поступление в топовый вуз. Но именно вам посчастливилось приехать в Казань.

На последнем этапе конкурса участники участвуют в дискуссиях и мастер-классах с членами жюри - профессиональными писателями, переводчиками и журналистами. На этом же этапе они выполняют массу творческих заданий. Помимо них желающие примут участие в конкурсе журналистики, в рамках которого напишут статьи о видении будущего мира. Их труд оценят Надежда Ажгихина и Венера Якупова.

- Это премия, разрушающая все стереотипы о подрастающем поколении, будто оно пустое и ничем не интересуется, - поделилась своим мнением Надежда Ажгихина. - Говорят, что его не интересует происходящее в мире, но это совершенно не так. Несколько лет я читаю работы эссеистов. Это талантливые и думающие дети, которые хотят понять мир и увидеть его лучше и совершеннее. Мы видим сильные и серьезные работы из маленьких поселков и районных центров. Это говорит о том, что интернет помогает осваивать пространство мировой и отечественной культуры.

- Считаю, работа со словом может быть бесконечной, и рада, что вы начали заниматься этим в таком юном возрасте, - подчеркнула Венера Якупова. - Я сама прошла весь этот путь и училась всю жизнь. В творчестве пределов совершенства не существует, регулярно работая над собой и своими текстами, вы развиваете собственное мастерство. Все мы мечтаем войти в историю классической литературы, отечественной журналистики. А для этого нужно написать нечто уникальное, а не просто рядовой текст… Важно создать произведение, которое станет не просто вашей фантазией, но и откликнется на запросы современных реалий.

Лучшие произведения предстоит отобрать жюри, в состав которого входят известные писатели и публицисты. Они неизменно отмечают, что многие затрагивают и очень взрослые темы.

- Если в прошлом году для меня было очевидно, что мы идем в тему фантастики, то в этом году вижу равновесие между реальностью и фантастическими текстами, - отметила Нина Дашевская, обращаясь к финалистам конкурса. -

При этом мне кажется важным, когда люди используют в своих текстах личный опыт. Мне важно понять, что у вас происходит в голове. У нас нет вашего опыта, потому что нам не 12 или 14 лет в 2025 году. Есть несколько хороших работ, основанных на опыте родителей, на прочитанном и прослушанном, но все-таки мне хочется именно ощущения времени, чтобы текст был написан здесь и сейчас и был бы невозможен, например, 10 лет назад.

Галимьян Гильманов поприветствовал ребят на татарском языке и рассказал об успехах победителей «Глаголицы» прошлых лет.

- Ребята стали поднимать серьезные темы, пишут очень трогательные вещи, - поделился он. - У нас большие надежды на новое поколение прозаиков. Некоторые победители премии прошлых лет уже работают в татарстанских изданиях и даже готовятся стать членами Союза писателей РТ. В Татарстане появились места, в которых целенаправленно готовят будущих писателей. И это обычные деревенские школы, что не может не радовать.

Кстати, церемония награждения победителей пройдет 31 августа в ТГАТ им. Г.Камала с участием камерного оркестра La Primavera и заслуженного артиста РФ Сергея Чонишвили.