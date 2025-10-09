В Казани выделят 18,2 млн рублей на новогоднее оформление у центра «Казан»

9 октября 2025  16:59

Городской комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендер на праздничное оформление территории у центра семьи «Казан» в преддверии новогодних праздников. Общая стоимость работ составит 18,224 миллиона рублей.

В перечень работ входит установка и украшение ели, монтаж шатра и декоративных домиков, обустройство музыкального и мультимедийного оборудования. Подрядчик также должен обеспечить установку антитаранных блоков и барьерных ограждений для безопасности посетителей.

Контракт предусматривает полный цикл услуг: от монтажа конструкций до их технического обслуживания в течение праздничного периода и последующего демонтажа. 

Новости
