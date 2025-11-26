В Казани вынесли приговор владельцу катера за гибель пассажира на Волге

Кировский районный суд Казани признал виновным судоводителя, чье нарушение правил безопасности привело к гибели человека на акватории Волги. Инцидент произошел в сентябре 2024 года в районе яхт-клуба «Венеция», где управляемый мужчиной катер марки «VBOATS» столкнулся с причальным сооружением.

В результате столкновения плавсредство перевернулось, что привело к трагической гибели одного из находившихся на борту пассажиров. Следствие установило, что причиной происшествия стало грубое нарушение правил судовождения и эксплуатации маломерного судна.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 9 месяцев условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Дополнительной мерой стало запрещение заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на двухгодичный период. При вынесении приговора была учтена позиция Татарской транспортной прокуратуры.