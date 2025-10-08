В Казани высадили 130 новых деревьев на улицах Вахитова и Чистопольской

В Московском и Кировском районах Казани завершилась масштабная озеленительная кампания: вдоль проезжих частей на улицах Вахитова и Чистопольской появилось 130 молодых деревьев. Среди них — 100 рябин и 30 яблонь, которые уже к следующей весне станут заметным элементом городского ландшафта, украшая пешеходные зоны и оживляя облик микрорайонов.

Как сообщили в пресс-службе администраций районов, выбор пород обусловлен их высокой адаптацией к климатическим условиям региона. Рябина и яблоня не только устойчивы к перепадам температур и засухе, но и требуют минимального ухода, что делает их идеальными для озеленения городских территорий.

Особое внимание было уделено срокам посадки. Осенний период выбран не случайно: именно в это время деревья легче приживаются, поскольку снижена испаряемость влаги, а корневая система успевает укрепиться до наступления морозов.

«Осень — наиболее благоприятное время для посадки деревьев. У растений есть несколько месяцев, чтобы адаптироваться к новому месту, нарастить корневую систему и успешно пережить зиму. Это повышает шансы на приживаемость до 90%», — пояснил Сергей Козлов, начальник отдела внешнего благоустройства и строительства Московского и Кировского районов.