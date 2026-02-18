В Казани вывезли 2 тысячи тонн снега с трамвайных путей во время снегопадов

Город
18 февраля 2026  09:06

В период снегопадов сотрудники «Метроэлектротранса» работали круглосуточно, расчищая 132 километра трамвайных линий. За это время с путей вывезли около двух тысяч тонн снега.

Минувшей ночью техника была сосредоточена на самых проблемных участках — улицах Айдарова, Давыдова и Беломорской. Работали погрузчики, экскаватор и самосвалы, после прохода основной техники пути обрабатывали специальными вагонами-«снегурками».

Сейчас все трамвайные маршруты курсируют по обычному графику. В городе 30 тяговых подстанций обеспечивают энергией весь электротранспорт, однако инфраструктура сильно изношена: капитального ремонта требуют больше 130 километров контактной сети и четыре подстанции.

