В Казани за долг в 4,5 млн рублей арестовали автомобиль должницы

Судебные приставы Советского района Казани изъяли легковой автомобиль у местной жительницы, накопившей многомиллионный долг по кредиту. Как сообщает пресс-служба УФССП по Республике Татарстан, исполнительное производство было возбуждено еще в сентябре 2024 года, однако все это время женщина игнорировала требования приставов.

Операция по задержанию транспортного средства напоминала детективную историю. Сначала приставы выехали по адресу, где предположительно находился автомобиль, но не застали его на месте. Однако по дороге обратно один из сотрудников случайно заметил машину должницы, номер которой совпадал с разыскиваемым. После проверки документов автомобиль был немедленно арестован и отправлен на спецстоянку.

У владелицы есть 10 дней на погашение всей суммы задолженности. В противном случае транспортное средство будет выставлено на торги, а вырученные средства направят на погашение кредита.