В Казани за полгода поймали более 500 безбилетников в электротранспорте

За первое полугодие 2026 года в трамваях и троллейбусах Казани сотрудники ревизионного отдела совместно с представителями депо и комитета по транспорту выявили 524 пассажира, не оплативших проезд. На всех нарушителей составлены протоколы, общая сумма штрафов превысила 1 миллион рублей, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

За безбилетный проезд предусмотрен штраф в 2,5 тысячи рублей, который необходимо оплатить в течение 60 дней. В случае просрочки материалы передаются судебным приставам для принудительного взыскания. В предприятии напомнили, что регулярные рейды по выявлению «зайцев» проводятся систематически.