В Казани за выходные поймали 22 нетрезвых водителя

С 5 по 7 июня сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности 2600 участников дорожного движения. Из них 22 человека сели за руль в состоянии опьянения.

В ведомстве напомнили, что штраф за пьяную езду теперь составляет не 30, а 45 тысяч рублей. Его могут выписать за управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, употребление алкоголя после ДТП и другие подобные нарушения.

— Пожалуйста, не становитесь героями наших новостей! Такси никто не отменял, — предупредили в ГАИ.