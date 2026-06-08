В Казани за выходные поймали 22 нетрезвых водителя

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Город
8 июня 2026  13:54
Автор:
Владислав Косолапкин

С 5 по 7 июня сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности 2600 участников дорожного движения. Из них 22 человека сели за руль в состоянии опьянения.

В ведомстве напомнили, что штраф за пьяную езду теперь составляет не 30, а 45 тысяч рублей. Его могут выписать за управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, употребление алкоголя после ДТП и другие подобные нарушения.

— Пожалуйста, не становитесь героями наших новостей! Такси никто не отменял, — предупредили в ГАИ.

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