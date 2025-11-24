В Казани задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку на 300 тысяч рублей

В Казани правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя города, подозреваемого в пособничестве мошенникам. Молодой человек работал курьером в преступной схеме, жертвой которой стала 78-летняя местная жительница.

Как установили следователи, пенсионерке поступил звонок на стационарный телефон от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что родственница женщины стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для решения проблемы потребовал передать денежные средства через курьера.

Потерпевшая передала 300 тысяч рублей посреднику, которым оказался задержанный молодой человек. Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что нашел предложение о работе в интернете.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает устанавливать всех причастных к организации преступной схемы.