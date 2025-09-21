В Казани задержана водитель в состоянии опьянения при попытке скрыться от ГАИ

На улице Карима Тинчурина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Daewoo Nexia под управлением 29-летней жительницы Тюлячинского района. При проверке документов у женщины были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

При предложении проследовать в патрульный автомобиль для оформления материалов водитель попыталась скрыться, оказав сопротивление при задержании. В отношении нарушительницы составлены три административных протокола:

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования

Управление незарегистрированным транспортным средством

Неповиновение законному требованию сотрудника полиции

Женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а ее автомобиль помещен на специализированную стоянку. Инцидент произошел в ходе планового патрулирования городских улиц.