В Казани задержана водитель в состоянии опьянения при попытке скрыться от ГАИ

21 сентября 2025  12:54

На улице Карима Тинчурина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Daewoo Nexia под управлением 29-летней жительницы Тюлячинского района. При проверке документов у женщины были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

При предложении проследовать в патрульный автомобиль для оформления материалов водитель попыталась скрыться, оказав сопротивление при задержании. В отношении нарушительницы составлены три административных протокола:

  •     Отказ от прохождения медицинского освидетельствования
  •     Управление незарегистрированным транспортным средством
  •     Неповиновение законному требованию сотрудника полиции

Женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а ее автомобиль помещен на специализированную стоянку. Инцидент произошел в ходе планового патрулирования городских улиц.

