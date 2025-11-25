В Казани зафиксировано снижение IT-преступлений на 27%

25 ноября 2025  15:18

За первые десять месяцев 2025 года в Казани наблюдается положительная динамика в сфере кибербезопасности. Количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 27,1%, а общий уровень преступности в городе снизился на 19,3%.

Начальник Управления по вопросам общественной безопасности исполкома Казани Николай Кузнецов отметил, что за пятилетний период в городе произошло перераспределение криминальной активности. Несмотря на общий рост преступлений на 4%, значительно уменьшилось количество правонарушений в общественных местах (-48%) и ДТП с участием нетрезвых водителей (-55%).

Кроме того отмечается спад подростковой преступности, который составил 2,8% за отчетный период. Важную роль в профилактике правонарушений играет развитая система видеонаблюдения, включающая более 53 тысяч камер.

Эксперты связывают положительные изменения с усилением работы правоохранительных органов в цифровой сфере и совершенствованием мер профилактики. Тенденция сокращения IT-преступлений особенно значима для Казани как одного из ведущих IT-центров России.

