В Казани закрываются пункты вакцинации у станций метро

С завтрашнего дня в Казани больше нельзя будет сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции в пунктах у станций метро. Сегодня, 26 сентября, они работают в последний раз — до 18:00 возле станций «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

За время работы этих пунктов, с 3 сентября, прививки поставили тысячи казанцев. Против гриппа вакцинировались 17 984 человека, а от пневмококковой инфекции — 1543 человека.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, это не значит, что прививочная кампания завершается. Сделать прививку можно будет в поликлиниках по месту прикрепления. Кампания продлится до ноября-декабря.

Напомним, что на прошлой неделе, 27 сентября, уже перестали работать мобильные пункты у станций метро «Авиастроительная» и «Козья Слобода».

Для вакцинации в последний день работы пунктов необходимо быть совершеннолетним и иметь при себе паспорт.