В Казани запускают еженедельные бесплатные консультации по банкротству

С 1 октября в Казани начинают работу регулярные бесплатные консультации для граждан по вопросам банкротства. Каждый четверг с 14:00 до 17:00 специалисты Министерства юстиции Татарстана будут ждать всех желающих по адресу: ул. Хади Такташа, 124 (Государственное юридическое бюро РТ).

Как пояснил заместитель министра юстиции республики Максим Боровков, такая помощь раньше оказывалась только во время выездных мероприятий. Теперь же получить юридическую поддержку по этой сложной теме можно на постоянной основе.

«Теперь мы организуем еженедельный прием в Госюрбюро, где граждане могут получить квалифицированную консультацию по этим вопросам на регулярной основе», — отметил Боровков.

На консультациях можно будет разобраться во всех тонкостях процедуры:

Какой порядок и этапы проходит банкротство.

Как правильно составить и подать в суд заявление о банкротстве.

Какие документы потребуется собрать.

Какие правовые и финансовые последствия может повлечь за собой эта процедура.

Кроме того, юристы ответят на персональные вопросы, касающиеся конкретной ситуации.

Важный момент: консультации носят исключительно справочный характер. Специалисты не будут давать оценку уже запущенным судебным процедурам или действиям финансовых управляющих.

«Наша задача — сделать процедуру банкротства физических лиц максимально понятной самому широкому кругу населения», — подчеркнул замминистра.

Для получения консультации предварительная запись не нужна — достаточно просто прийти в назначенное время. Добраться до офиса можно на троллейбусе №11, выйдя на остановке «Квартал Юстиции».