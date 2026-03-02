В Казани заработал обновленный миграционный отдел с пропускной способностью до 350 человек в день

Подразделение по вопросам миграции открылось после модернизации по адресу улица Патриса Лумумбы, 52. Как сообщили в МВД по РТ, ежедневно здесь смогут обслуживать до 350 иностранных граждан.

В отделе доступны постановка и снятие с миграционного учёта, продление или сокращение срока пребывания, подача заявлений об исключении из реестра контролируемых лиц. Также специалисты будут обрабатывать около 500 уведомлений о прибытии иностранцев, поступающих от МФЦ и портала госуслуг.

Для посетителей оборудован зал ожидания на 48 мест с кондиционером и кулерами, установлены два терминала для электронной очереди и три информационных табло. Ведётся видеонаблюдение.

Физические лица принимаются в будни с 9:00 до 13:00, юридические — с 14:00 до 17:00. По средам приём для всех категорий идёт только до 13:00 и исключительно по предварительной записи через «Госуслуги».