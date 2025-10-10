В Казани завершается реконструкция Романовского моста через Булак

В Вахитовском районе Казани близится к завершению капитальный ремонт Романовского моста через протоку Булак на улице К. Наджми. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при координации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

На объекте длиной 32 метра выполнены ключевые строительные операции: восстановлено пролетное строение из 14 железобетонных балок, отремонтированы опорные конструкции, укреплены береговые насыпи габионными устройствами и благоустроена прилегающая территория. Для полного завершения ремонта осталось выполнить малярные работы нижней части мостового сооружения.

Движение транспорта по мосту временно прекращено до 20 ноября 2025 года – установленного срока выполнения работ по государственному контракту. На период реконструкции организовано временное движение по альтернативным маршрутам городской дорожной сети.

Заказчиком реконструкции выступает ГКУ «Главтатдортранс», генеральным подрядчиком – ООО «Волга-Автодор».