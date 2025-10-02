В Казани завершен первый этап реставрации дома-музея Каюма Насыри

В Казани завершился первый этап реставрационных работ в доме-памятнике татарского просветителя Каюма Насыри, расположенном на улице Парижской Коммуны, сообщает комитет Республики Татарстан по охране ОКН. В этом здании ученый проживал до своей кончины в 1902 году.

Фото: соцсети комитета Республики Татарстан по охране ОКН

В ходе начального этапа реставрации, стартовавшего весной, были выполнены работы по демонтажу и замене перекрытий технического подполья, восстановлены отмостки и обшивка цоколя. Специализированное предприятие осуществляет изготовление пиломатериалов для восстановления исторического облика здания и воссоздания оригинального ограждения.

Согласно проекту, планируется полное восстановление уникального архитектурного облика здания с сохранением характерной деревянной резьбы, усиление кровельной конструкции, модернизация внутренней инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории. Реставрационные работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.