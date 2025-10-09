В Казани завершено строительство ЖК «Мәхәббәт» в районе «Салават Купере»

В казанском микрорайоне «Салават Купере» официально завершено строительство масштабного жилого комплекса «Мәхәббәт». Реализация проекта проходила в рамках республиканской программы социальной ипотеки при поддержке Государственного жилищного фонда при Главе Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Жилой комплекс состоит из 14 многоквартирных домов переменной этажности — от 10 до 18 этажей, общей площадью более 161 тысячи квадратных метров. Всего здесь появилось 2003 квартиры. На сегодня 11 домов уже заселены — новое жильё получили 1444 семьи.

Среди новых жильцов — работники бюджетной сферы, молодые специалисты, многодетные семьи, врачи, участвующие в программе грантов для медработников, дети-сироты, а также сотрудники предприятий, инвестировавших в строительство социальных объектов. Программа социальной ипотеки позволяет приобрести жильё на льготных условиях, что делает её востребованной среди широких слоёв населения.

Три оставшиеся новостройки — на 559 квартир — достроены, проходят финальные проверки и готовятся к передаче ключей будущим владельцам.

Архитектурная концепция «Мәхәббәт» разработана с учётом современных стандартов комфортной городской среды: дворы организованы по принципу «двор без машин», предусмотрены пространства для отдыха с разделением по возрастным группам, детские и спортивные площадки, пешеходные зоны и зелёные территории. Название микрорайона было выбрано жителями в ходе онлайн-голосования в социальных сетях, став символом общего выбора и единства.

По инвестиционному плану Госжилфонда на 2025 год в Татарстане запланировано строительство 35 социальных домов. По состоянию на сентябрь реализация программы достигла 77,5%. Строительные работы ведутся в нескольких муниципалитетах республики, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевск и другие города.