В Казани завершили первый этап модернизации водозабора «Мирный»

На водозаборе «Мирный», обеспечивающем водой более 20 тысяч жителей посёлков Мирный, Казанская усадьба, Петровский, Победилово, Кыяшлы и Отары, завершён первый этап реконструкции. Специалисты МУП «Водоканал» заменили сборный и напорный коллекторы, а также установили новую запорную арматуру.

Объект, построенный в 1974 году, долгое время находился в частных руках (с 1999 по 2013 год), что привело к его значительному износу. После возвращения на баланс «Водоканала» мощности удалось нарастить в 16 раз. Плановые работы 9 июля завершились досрочно – подача воды жителям была восстановлена уже вечером. В рамках инвестпрограммы впереди – следующие этапы обновления.