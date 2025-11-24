В Казани завершили шестой сезон программы «Наш двор»

В столице Татарстана подвели итоги реализации программы благоустройства «Наш двор» за 2025 год. В рамках проекта было модернизировано 466 придомовых территорий при общем бюджете работ 4,3 млрд рублей.

По информации председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альбера Шайнурова, в ходе работ заменено 600 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, установлено свыше 5 тыс. малых архитектурных форм и обустроено 120 новых площадок для сбора отходов. Создано 5 тыс. дополнительных машиномест, а результатами улучшений воспользовались более 1 тыс. жителей города.

За шесть лет действия программы в Казани преобразились 2,7 тыс. дворов. Суммарная площадь обновленного дорожного покрытия достигла 3,6 млн кв. метров, а количество новых парковочных мест превысило 30 тыс. Улучшения затронули интересы 600 тыс. горожан, при этом доля отремонтированных дворов составила почти 80% от общего числа нуждавшихся в обновлении.

Наименьший по масштабам проект текущего года реализован на улице Московской, 53, где благоустройство затронуло территорию площадью 583 кв. метра, обслуживающую 43 жителя. Крупнейшим объектом стал комплекс из 11 многоквартирных домов в районе улиц Фучика, Чишмяле и проспекта Победы, где работы проведены на площади свыше 70 тыс. кв. метров для 7 тыс. жителей.